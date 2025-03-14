80 ألف فلسطيني يؤدون صلاة يوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

القدس المحتلة - أدى أكثر من 80 ألف فلسطيني صلاة يوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة, وسط إجراءات مشددة فرضتها قوات الاحتلال الصهيوني على مداخل وأبواب الأقصى والقدس القديمة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا", نقلا عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة, قولها أن "نحو 80 ألف مصل أدوا الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصى".

ورغم القيود والتضييقيات, توافد المصلون من مختلف المناطق خاصة من أراضي الـ48 ومدينة القدس المحتلة, فيما لم تسمح قوات الاحتلال إلا لأعداد قليلة من محافظات الضفة الغربية من دخول القدس المحتلة.

وشهدت باحات المسجد تواجدا مكثفا لقوات الاحتلال الصهيونية وشرطتها, التي شددت إجراءاتها على أبواب المسجد, ومنعت دخول أعداد كبيرة من الشبان في محاولة للحد من عدد المصلين.

يذكر أن المسجد الأقصى يشهد توافد أعداد كبيرة من المصلين, خاصة في أيام الجمعة وشهر رمضان, رغم التصعيد الصهيوني ومحاولات التضييق على وصول المصلين إليه.