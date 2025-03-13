مجلس الأمن: مجموعة "أ3+ " تدعو أطراف النزاع في السودان إلى وقف إطلاق النار بمناسبة شهر رمضان

نيويورك - دعت مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن الدولي (الجزائر، الصومال، سيراليون + غويانا) اليوم الخميس في نيويورك أطراف النزاع في السودان إلى اغتنام فرصة شهر رمضان المبارك لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وفتح باب الحوار من أجل تحقيق سلام دائم.

وفي هذا الصدد, أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة, عمار بن جامع، في بيان قرأه باسم مجموعة "أ3+" خلال اجتماع لمجلس الأمن حول الوضع في السودان قائلا " ندعو السودانيين إلى اغتنام الفرصة التي يوفرها لهم الشهر الكريم لإقرار وقف لإطلاق النار و فتح باب الحوار بدلا من العنف, من أجل تحقيق سلام دائم".

وفي هذا السياق، أعربت المجموعة عن أسفها للجوء أطراف النزاع (الجيش وقوات الدعم السريع) إلى الحل العسكري مؤكدة أن هذا المسار لن يفضي إلى حل النزاع, مضيفة أن المسار السياسي هو الخيار الوحيد الكفيل بإنهاء هذه الأزمة.

و تابع السيد بن جامع يقول " مثلما سبق وأن أشرنا إليه خلال جلستنا السابقة, يبدو للأسف أن الفاعلين السودانيين قد اختاروا الحل العسكري. لهذا فان حماية المدنيين، خاصة النساء و الفتيات والأطفال لا يمكن تحقيقها إلا من خلال إرساء أسس مسار سياسي وطني يقوده السودانيون أنفسهم".

واسترسل بالقول "لذلك، نطالب بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار. كما ندعو إلى استئناف الحوار (...) من أجل تحقيق السلام والأمن في المنطقة".

و اضافت المجموعة في بيانها "نجدد كذلك دعوتنا إلى إدانة علنية وصريحة لأي تدخل أجنبي في النزاع في السودان".

وكانت مجموعة "أ3+" قد أدانت في وقت سابق تصاعد هجمات قوات الدعم السريع ضد المدنيين، داعية إلى حماية المدنيين.

كما أكدت ادانتها ل "جميع أشكال الانتهاكات ضد المدنيين. في السودان، يجب حماية المدنيين، ومصير النساء والفتيات والأطفال يكتسي أهمية خاصة ويتطلب اتخاذ تدابير حماية", مبرزة ضرورة إجراء تحقيقات لتحديد هوية الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وفي نفس السياق، دعت ذات المجموعة قوات الدعم السريع إلى التوقف عن استهداف المدنيين، وخاصة النساء والأطفال,  وطالبت "بالوقف الفوري للانتهاكات المرتكبة ضد النساء وكل الفظائع الأخرى"، مشددة على ضرورة توفير الحماية الكاملة لهن.

وأضافت "يجب أن تتوقف الهجمات على البنية التحتية المدنية، وخاصة المستشفيات.

وبالتالي، نطالب جميع الأطراف باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني، واحترام الالتزامات التي تعهدت بها في جدة في مايو 2023".

وشددت مجموعة "A3+" أيضا على ضرورة تعزيز المساعدات الإنسانية لصالح السودانيين, مبرزة ضرورة "تعبئة الموارد اللازمة لتمويل الاحتياجات الإنسانية وخطط الاستجابة".

