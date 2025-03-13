مدريد - صدر كتاب جديد للمؤلف الإسباني لويس بورتيو باسكوال يبرز فيه حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، تحت عنوان "دفاعا عن القضية الصحراوية", حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص), يوم الخميس.

ويجمع الكتاب العديد من المقالات التي كتبها المؤلف حول الصحراء الغربية والقضية الصحراوية، إلى جانب منشورات مختلفة للكاتب موجهة إلى الصحفيين والأكاديميين والنواب وأعضاء مجلس الشيوخ والمنظمات الدولية، وكثير منها لم يتسن له النشر حتى الآن.

وأكد المشاركون في حفل تقديم الكتاب الجديد الذي احتضنته مكتبة بلدية مدريد العامة "إيفان دي فارغاس" على أهمية هذا العمل ك "مساهمة أساسية" في فهم كفاح الشعب الصحراوي وحقه الثابت في تقرير المصير والاستقلال.

وشدد المتحدثون خلال اللقاء الذي أقيم كجزء من الفعاليات الداعمة للقضية الصحراوية، وحضره مجموعة من الأكاديميين، الإعلاميين، والمهتمين بالقضية الصحراوية، على "أهمية هذا العمل كمساهمة أساسية في فهم كفاح الشعب الصحراوي وحقه الثابت في تقرير المصير والاستقلال".

من جهته، جدد ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا، عبد الله العرابي، التأكيد على التصميم الراسخ لجبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي في الدفاع عن المطالب المشروعة للشعب الصحراوي في كافة المجالات، حتى تحقيق الاستقلال والسيادة على كامل تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

كما أبرز عبد الله العرابي على أهمية الكتاب، مؤكدا أنه ينضم إلى قائمة طويلة من الأعمال التي توثق وتعزز كفاح الشعب الصحراوي، لافتا إلى أن هذه المنشورات إضافة إلى دورها في الإعلام والتوعية، فهي تعمل كأدوات أساسية في التصدي لدعاية الاحتلال المغربي ولوبياته.