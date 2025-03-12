لازاريني يشدد على التزام "أونروا" بتنفيذ تفويضها رغم التحديات    

جنيف - أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا), فيليب لازاريني, الثلاثاء, التزام "الأونروا" بتنفيذ تفويضها رغم التحديات, في ظل الضغوط السياسية المتزايدة والأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد لازاريني, في مداخلته أمام البعثات الرسمية للدول في الأمم المتحدة بجنيف, وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), أهمية استمرار الدعم الدولي للأونروا لضمان تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في مختلف مناطق عملها.

وأشار إلى منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة منذ عشرة أيام, الأمر الذي أعاد الوضع إلى ما كان عليه في 8 أكتوبر 2023, مؤكدا أن هذا القرار يهدد حياة المدنيين الذين عانوا لأكثر من 16 شهرا من الحرب المستمرة.

وقال "إن وقف إطلاق النار أثبت إمكانية وصول المساعدات الإنسانية, حيث ازدادت بنسبة عشرة أضعاف منذ بدء وقف لإطلاق النار وحتى الثاني من مارس الجاري", مشددا على ضرورة السماح بدخول المساعدات للحفاظ على التقدم المحقق في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

وسلط لازاريني الضوء على تدهور الأوضاع في الضفة الغربية نتيجة العدوان الصهيوني المستمر منذ ستة أسابيع, لا سيما في شمال الضفة, مشيرا إلى سياسات تفريغ الاحتلال لعدة مخيمات وتهجير حوالي 40,000 لاجئ فلسطيني, وهو أكبر نزوح للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 1967.

كما أعرب عن قلقه إزاء عمليات الهدم واسعة النطاق التي شملت مناطق سكنية, ما يترك السكان دون مأوى للعودة إليه, مضيفا أن "الأونروا" تواصل تتبع النازحين وتقديم المساعدات الإنسانية, بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية.

