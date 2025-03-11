هجرة: اتحاد نقابي فرنسي يدعو إلى تنظيم تجمع ضد منشور ريتايو

باريس - دعا الاتحاد النقابي "سوليدير" إلى تنظيم تجمع يوم السبت القادم في مدينة كليرمون فيران بفرنسا للمطالبة بإلغاء المنشور المتعلق بالهجرة الذي وقعه وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، في يناير الماضي.

و في بيان له , دعا الاتحاد النقابي الفرنسي المنخرطين فيه إلى تنظيم تجمع يوم السبت المقبل في كليرمون فيران "لرفض الحرب ضد المهاجرين", مؤكدا أن "وزير الداخلية، ريتايو، يضاعف منذ أشهر التصريحات الهادفة إلى إلغاء إمكانيات استقبال وتسوية أوضاع المهاجرين على خلفية عنصرية غير مقنعة مستوحاة من اليمين المتطرف, ويعطي الوزير تعليمات صارمة للمحافظين بعدم تسوية أوضاع الأجانب المقيمين بفرنسا بدون تصريح إقامة".

و أضاف البيان أنه " في كليرمون فيران, تم إخراج أم و ابنتها البالغة من العمر 7 أيام من مركز ايواء الطوارئ ليجدا نفسيهما في الشارع. و قد تم تكليف مختصين في تقييم +هشاشة الأشخاص+ في مراكز إيواء الطوارئ. فهل تتأهب محافظة كليرمون فيران لإخلاء جماعي جديد مثلما حدث السنة الماضية بحلول فصل الربيع؟

وأشار البيان إلى أنه " امتدادا لقانون دارمانان الصادر في يناير 2024, يلغي منشور ريتايو إمكانيات التسوية الاستثنائية للأجانب بناء على الوضع العائلي أو العمل حيث تزيد من مدة الإقامة المطلوبة على الأراضي الفرنسية إلى 7 سنوات عوض 5 سنوات سابقا أو حتى 3 سنوات حسب مدة العمل لطلب التسوية بشكل استثنائي".

و انتقد الاتحاد النقابي في هذا السياق فكرة مفادها أن اللاجئين يرغبون فقط في "الاستفادة من مكان للإقامة أو من الحد الأدنى من المساعدات الاجتماعية أو العلاج المجاني. لكن الأمر مخالف لأن المهاجرين يفرون من العنف والحرب وعصابات المافيا والفقر. و في هذه الحالات، لا تكون الدول الغربية بالضرورة بريئة".

من جهة أخرى, أوضح الاتحاد النقابي يقول " اليوم، يريد ريتايو حتى إضافة المزيد من خلال اقتراح القانون ال31 (30 منذ عام 1980) الذي يقلص الاستفادة من المساعدة الطبية للدولة. هذا أمر غبي ودنيء ينم عن كراهية الأجانب".

كما تابعت تقول " ان جعل التسويات شبه مستحيلة كما يرغب ريتايو و (وزير العدل جيرالد) دارمانان و (رئيس الوزراء فرانسوا) بايرو و كل اليمين المتطرف, يعني إنتاج أشخاص بدون وثائق وتوسيع مجموعة الأشخاص بدون حقوق ورفض رؤية أن هؤلاء الأشخاص غالبا ما يعملون في قطاعات يكون فيها وجودهم ضروريا".

وأشار الاتحاد النقابي إلى أنه "لإضافة المزيد من كراهية الأجانب، يفقد مئات العمال الأجانب في وضع قانوني وظائفهم في كليرمون فيران وأماكن أخرى، فقط لأن المحافظات تتراكم فيها أشهر من التأخير في تجديد تصاريح الإقامة".

واختتم البيان بالقول ان "الاستمرار في سياسة تشويه صورة الأجانب يعني إيهام السكان بأن الهجرة صفر ممكنة" لتقويض أي معارضة للسياسات الليبرالية".

للعلم فان الاتحاد النقابي "سوليدير" هو اتحاد مهني يغطي جميع القطاعات المهنية وجميع المقاطعات الفرنسية. يضم 33 فيدرالية أو نقابة مهنية و 55 منظمة نقابية.