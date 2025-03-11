سيناتور بوليفي يؤكد دعم القضية الصحراوية  

جاء تأكيد عضو برلمان دول الأنديز ممثلا لبوليفيا على موقفه المساند لنضال الشعب الصحراوي, خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الصحراوية في لاباز, خطري محمد مولود, بمقر سفارة الجمهورية الصحراوية. وحرص السيد اوليسكو على "توحيد موقف دول أمريكا اللاتينية ودعم الشرعية الدولية في قضية الصحراء الغربية وحماية حقوق ومطالب الصحراويين المكفولة قانونيا".
وخلال اللقاء, حذر ممثل السفارة الصحراوية من "الأدوار الخبيثة التي يلعبها المغرب للتشويش على موقف دول أمريكا اللاتينية من القضية الصحراوية من خلال المناورات غير الأخلاقية وشراء المواقف بالرشاوى وتزييف حقيقة النزاع وطابعه القانوني, و هو ما رفضته جميع البرلمانات اللاتينية التي تؤمن بالحرية وتناهض الهيمنة الاستعمارية, وتعرف تاريخيا بمواقفها المساندة لتقرير مصير الشعوب", وفقا لنفس المصدر.