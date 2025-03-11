اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي يفتتح أول مكتب خارجي له في فلسطين

جدة (العربية السعودية) - افتتح اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا), أول مكتب خارجي له في فلسطين, وذلك بمقر وكالة الأنباء و المعلومات الفلسطينية (وفا), من أجل نشر أخبار فلسطين في جميع الدول الأعضاء بالمنظمة.

ودشن المشرف العام على الإعلام الرسمي في دولة فلسطين, نائب رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا), الوزير أحمد عساف, أمس الإثنين, مكتب الاتحاد في دولة فلسطين الذي يعد أول مكتب لاتحاد "يونا" خارج دولة المقر, المملكة العربية السعودية, وذلك بحضور عدد من المندوبين الدائمين لدى منظمة التعاون الإسلامي, ومديري وكالات الأنباء الأعضاء.

ووصف عساف افتتاح أول مكتب خارجي للاتحاد في دولة فلسطين ب"الحدث التاريخي والهام, لما له من دلالات إعلامية وسياسية للشعب الفلسطيني, فهو رسالة دعم قوية لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة, وتأكيد على حقه في أرض وطنه".

وأوضح أن المكتب سيفتح صفحة جديدة من التعاون البناء بين الإعلام الرسمي الفلسطيني والاتحاد, وبالتالي سيكون له انعكاس على نشر الرواية الفلسطينية على أوسع نطاق لدى 57 دولة, هي مجموع دول منظمة التعاون الإسلامي.

وفي مستهل المناسبة التي أقيمت عبر الإنترنت, قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي, حسين إبراهيم طه, إن العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أكد الدور المحوري والمهم للإعلام في تشكيل قناعات وتصورات الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية.

وعبر طه, في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس الشريف في المنظمة, سمير بكر, عن تطلعه إلى أن يسهم هذا المكتب في جهود المتابعة والتوثيق التي تضطلع بها وحدة الرصد الإعلامي في الأمانة العامة للمنظمة, وذلك بهدف توثيق وفضح جرائم و انتهاكات الإحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة.

من جهته, أوضح المدير العام للاتحاد, محمد بن عبد ربه اليامي, أن إنشاء مكتب فلسطين يأتي في إطار تعزيز التعاون الإعلامي بين الدول الأعضاء, ودعم الجهود الرامية إلى إيصال صوت الحق والعدالة إلى العالم.

وأكد اليامي أن فلسطين, التي تعاني من الاحتلال منذ عقود, تحتاج إلى صوت يسمع, وإلى قصة تروى, مشددا على أن هذا المكتب سيكون أداة فاعلة في نقل الحقيقة, ودعم القضية الفلسطينية العادلة, وتعزيز التضامن الإسلامي مع الشعب الفلسطيني الصامد.

للإشارة فإن افتتاح المكتب يأتي في إطار تنفيذ القرار الصادر عن الدورة السادسة للجمعية العامة للاتحاد التي عقدت في 27 يناير 2025 عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, والذي دعا الاتحاد إلى التنسيق مع وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية من أجل إيجاد منظومة للتبادل الإخباري تهتم بنشر أخبار فلسطين في جميع الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي, وبمختلف اللغات, بما في ذلك من خلال إنشاء مكتب خاص لهذا الغرض.