المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحذر من خطورة وقف الكيان الصهيوني إمداد قطاع غزة بالكهرباء

  الثلاثاء, 11 مارس 2025

جنيف - حذرت الأمم المتحدة من "تداعيات خطيرة" على السكان المدنيين في غزة إثر قيام الكيان الصهيوني بوقف إمداد القطاع - المدمر جراء حرب الإبادة الصهيونية التي استمرت لأزيد من 15 شهرا - بالكهرباء.

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة, سيف ماغانغو, أن قرار الكيان الصهيوني منع وصول المساعدات "يثير مخاوف جدية بشأن العقاب الجماعي".

ولفت إلى أنه مع قطع الكهرباء ومع وقف شحنات الوقود إلى غزة, فإن آخر محطات تحلية المياه والمؤسسات الصحية والأفران مهددة بالإغلاق مع تداعيات خطيرة على المدنيين.

وكان الكيان الصهيوني قد أعلن, في الثاني من مارس الجاري, عن وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر "حتى إشعار آخر", حيث أعقب ذلك إغلاق جيش الاحتلال معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع, وإعادة الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية والبضائع والمساعدات.

