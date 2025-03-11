رابطة العالم الإسلامي تدين قرار الاحتلال الصهيوني قطع الكهرباء عن قطاع غزة

ونددت الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي, في بيان لها, بالانتهاكات الصهيونية المتواصلة لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية, معربة عن إدانتها لقرار قطع الكهرباء عن قطاع غزة.

وطالبت في ذات السياق, المجتمع الدولي "بضرورة اتخاذ إجراءات فورية وحازمة تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة ضد المدنيين الأبرياء في القطاع وضمان عودة الكهرباء وتدفق المساعدات إلى القطاع المنكوب".

يشار إلى أن الاحتلال الصهيوني قرر أول أمس الأحد قطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة وذلك بعد أسبوع من إغلاقه المعابر وقطعه جميع الإمدادات الإنسانية والوقود, ما يشكل إمعانا في ممارسة سياسة العقاب الجماعي بحق أهل القطاع والتي بدأها منذ اليوم الأول لعدوانه على غزة في السابع من أكتوبر 2023.