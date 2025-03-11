رابطة العالم الإسلامي تدين قرار الاحتلال الصهيوني قطع الكهرباء عن قطاع غزة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 مارس 2025 08:59     الفئـة : دولــي
رابطة العالم الإسلامي تدين قرار الاحتلال الصهيوني قطع الكهرباء عن قطاع غزة

مكة المكرمة - أدانت رابطة العالم الإسلامي, اليوم الثلاثاء, "بأشد العبارات", قرار الاحتلال الصهيوني قطع الكهرباء عن قطاع غزة.

ونددت الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي, في بيان لها, بالانتهاكات الصهيونية المتواصلة لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية, معربة عن إدانتها لقرار قطع الكهرباء عن قطاع غزة.

وطالبت في ذات السياق, المجتمع الدولي "بضرورة اتخاذ إجراءات فورية وحازمة تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة ضد المدنيين الأبرياء في القطاع وضمان عودة الكهرباء وتدفق المساعدات إلى القطاع المنكوب".

يشار إلى أن الاحتلال الصهيوني قرر أول أمس الأحد قطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة وذلك بعد أسبوع من إغلاقه المعابر وقطعه جميع الإمدادات الإنسانية والوقود, ما يشكل إمعانا في ممارسة سياسة العقاب الجماعي بحق أهل القطاع والتي بدأها منذ اليوم الأول لعدوانه على غزة في السابع من أكتوبر 2023.

آخر تعديل على الثلاثاء, 11 مارس 2025 10:32
كلـمات مفتـاحيــة :
رابطة العالم الإسلامي تدين قرار الاحتلال الصهيوني قطع الكهرباء عن قطاع غزة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 مارس 2025 08:59     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

اليوم الدولي للسلام: غوتيريش يدعو إلى وقف الحروب في العالم

25.09.21

افتتاح الطبعة ال13 للمهرجان الدولي للمالوف: أجواء احتفالية بتراث موسيقي أصيل

25.09.21

الدخول المدرسي بغرب الوطن: التحاق زهاء 5ر2 مليون تلميذ بمقاعد الدراسة

25.09.21

مولوجي تعطي إشارة انطلاق السنة الدراسية 2025-2026 لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة

25.09.21

بوغالي يؤكد أن المدرسة الجزائرية هي الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك

25.09.21

الدخول المدرسي 2025-2026: وزير التربية الوطنية يعطي إشارة الانطلاق الرسمي من ولاية الجزائر

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق