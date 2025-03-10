تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات مرتبطة بمنظمة إجرامية مغربية

مدريد - تمكنت الشرطة الإسبانية في مدينة ماربيا من تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات على صلة بالمنظمة الإجرامية المعروفة باسم "موكرو مافيا", وهي منظمة مغربية متخصصة في الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة, حسب ما أفادت به وزارة الداخلية الإسبانية.

وذكر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الاسبانية أمس الأحد, أنه تم إلقاء القبض على خمسة من أعضاء هذه الشبكة المقربة من "موكرو مافيا" في موقف للسيارات في مركز تجاري في ماربيا أثناء قيامهم بنقل المخدرات في شاحنة تم فيها ضبط شحنة من 759 حزمة من الكوكايين تزن 873 كيلوغراما.

كما تم ضبط مبلغ بقيمة 5690 يورو نقدا و12 هاتفا محمولا (بعضها مشفر) وثلاث سيارات من الطراز الرفيع.

وأضاف المصدر نفسه, أنه تم تقديم مهربي المخدرات أمام القاضي المختص, الذي أمر بإيداعهم الحبس الاحتياطي, موضحا أن اعتقالهم جاء في أعقاب تحقيق بدأ في أغسطس 2024, بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.

واشتبه المحققون في أن المنظمة الإجرامية كانت تهرب كميات كبيرة من الكوكايين إلى إسبانيا من الإكوادور عبر ميناء الجزيرة الخضراء, وبعد مراقبة أنشطة الشبكة, تمكنوا من وضع أيديهم على شحنة وصلت إلى ميناء الأندلس من الإكوادور.

كما أفضت التحقيقات إلى تحديد هوية الأشخاص المسؤولين عن استلام الشحنة في إسبانيا واكتشاف أنهم أعضاء في منظمة إجرامية مرتبطة بمنظمة "موكرو مافيا" التي تنشط بشكل كبير في مدينة مالقة بجنوب اسبانيا.

وأصدرت الشرطة الاسبانية أيضا ثلاث مذكرات توقيف دولية بحق بعض أعضاء المنظمة الإجرامية, بمن فيهم أحد قادتها الذي كان مسؤولا عن الخدمات اللوجستية التشغيلية. ونفذت هذه العملية بدعم من الشرطة الأوروبية (يوروبول) والاتحاد الأوروبي, وفقا للمصدر نفسه.

