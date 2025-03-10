حركة "حماس" تؤكد استعدادها للشروع فورا بمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

غزة- أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس), يوم الاثنين, التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة, واستعدادها للشروع فورا بمفاوضات المرحلة الثانية.

وقالت الحركة في بيان لها: "نؤكد التزامنا الكامل باتفاق وقف إطلاق النار, وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه, ومستعدون للشروع فورا بمفاوضات المرحلة الثانية".

ولفتت إلى أن "الاحتلال يواصل الانقلاب على الاتفاق, ويرفض البدء بالمرحلة الثانية, مما يكشف نواياه في التهرب والمماطلة", مبرزة أن "الاتفاق تم برعاية الوسطاء وشهد عليه العالم, مما يستوجب إلزام الاحتلال بتنفيذه باعتباره المسار الوحيد لاستعادة الأسرى".

وأكدت الحركة "رفضها محاولات الضغط عليها, في حين يترك الاحتلال دون مساءلة رغم تنصله من التزاماته", مضيفة أن "لغة الابتزاز والتهديد بالحرب لن تجدي نفعا, ولا طريق سوى المفاوضات والالتزام بالاتفاق".

واعتبرت أن "استمرار الاحتلال في المماطلة والخداع لن يمنحه غطاء للتهرب, بل سيزيد من عزلته ويفضح زيف روايته أمام العالم".

للإشارة, فإن اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة, دخل حيز التنفيذ في 19 يناير المنصرم وانقضت مرحلته الأولى, وذلك بعد أزيد من 15 شهرا من حرب الإبادة الجماعية, التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في القطاع والتي خلفت كارثة إنسانية غير مسبوقة.