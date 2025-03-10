بوتسوانا تجدد دعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال

  أدرج يـوم : الإثنين, 10 مارس 2025 13:04     الفئـة : دولــي

غابورون - جدد رئيس بوتسوانا, دوما غيديون بوكو, التأكيد على دعم بلاده الثابت للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ونضالها المتواصل من أجل تقرير المصير والاستقلال, حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

وفي رسالة موجهة إلى الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي, هنأ الرئيس بوكو, الشعب الصحراوي بمناسبة الذكرى الـ49 لإعلان الجمهورية الصحراوية, مشددا على التزام بوتسوانا بتعزيز العلاقات الثنائية مع الجمهورية الصحراوية.

وقال رئيس بوتسوانا في رسالته: "إن الجمهورية الصحراوية صديق عزيز لبوتسوانا, ولذلك آمل بصدق أن تستمر صداقتنا طويلة الأمد, في النمو من أجل المنفعة المتبادلة لبلدينا وشعبينا".

وجدد التأكيد على أن حكومته "ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الصحراوي والتضامن معه في نضاله من أجل تقرير المصير والاستقلال".

وتحرص بوتسوانا على دعم القضية الصحراوية في الاتحاد الإفريقي والمنصات الدولية الأخرى, حيث تصطف مع الدول التي تدعو إلى استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.

آخر تعديل على الإثنين, 10 مارس 2025 13:09
كلـمات مفتـاحيــة :
بوتسوانا تجدد دعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال
  أدرج يـوم : الإثنين, 10 مارس 2025 13:04     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.24

المهرجان الدولي للمالوف: مزج موسيقي سوري وروسي في السهرة الرابعة

25.09.24

تاشريفت يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين

25.09.24

انضمام الجزائر كعضو ملاحظ وحيد إلى الآيبا: البرلمان العربي يهنئ المجلس الشعبي الوطني

25.09.24

الجزائر تجدد التأكيد على أن الحوار والتفاوض هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الروسية-الأوكرانية

25.09.23

رياض منصور: الاعتراف بفلسطين حق وليس منة ونطالب بوقف المجازر في غزة

25.09.23

كوبا ضيف شرف الدورة ال 12 لمهرجان الجزائر الدولي للفيلم ديسمبر القادم

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.23

تربية : انطلاق إيداع التماسات إعادة إدماج التلاميذ بداية من يوم غد الأربعاء عبر فضاء…

25.09.23

الموقف السياسي والدبلوماسي للجزائر بمؤتمر حل الدولتين, ترجمة حية لثوابت السياسة الجزائرية…

25.09.22

مراقبة مطابقة المركبات المستوردة : منصة حجز المواعيد ستقلص مدة معالجة الملفات إلى 20 دقيقة

25.09.23

تصفيات مونديال 2026 (الجولة 9 - مجموعة 7) : وهران تستعد لمباراة الصومال - الجزائر

25.09.22

بداري يشرف على مراسم افتتاح السنة الجامعية الجديدة 2025-2026

25.09.23

العداء "جمال سجاتي": أنا سعيد بميداليتي الفضية وهدفي الذهب في الألعاب الأولمبية 2028