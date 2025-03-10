بوتسوانا تجدد دعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال

غابورون - جدد رئيس بوتسوانا, دوما غيديون بوكو, التأكيد على دعم بلاده الثابت للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ونضالها المتواصل من أجل تقرير المصير والاستقلال, حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

وفي رسالة موجهة إلى الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي, هنأ الرئيس بوكو, الشعب الصحراوي بمناسبة الذكرى الـ49 لإعلان الجمهورية الصحراوية, مشددا على التزام بوتسوانا بتعزيز العلاقات الثنائية مع الجمهورية الصحراوية.

وقال رئيس بوتسوانا في رسالته: "إن الجمهورية الصحراوية صديق عزيز لبوتسوانا, ولذلك آمل بصدق أن تستمر صداقتنا طويلة الأمد, في النمو من أجل المنفعة المتبادلة لبلدينا وشعبينا".

وجدد التأكيد على أن حكومته "ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الصحراوي والتضامن معه في نضاله من أجل تقرير المصير والاستقلال".

وتحرص بوتسوانا على دعم القضية الصحراوية في الاتحاد الإفريقي والمنصات الدولية الأخرى, حيث تصطف مع الدول التي تدعو إلى استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.