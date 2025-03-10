غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48467 شهيدا و 111913 جريحا

  أدرج يـوم : الإثنين, 10 مارس 2025 12:05     الفئـة : دولــي
غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48467 شهيدا و 111913 جريحا

 غزة- أفادت السلطات الصحية فلسطينية, يوم الاثنين, بأن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 48.467 شهيدا, أغلبيتهم من الأطفال والنساء, منذ بدء عدوان الاحتلال الصهيوني في السابع من شهر أكتوبر 2023.

وذكرت نفس المصادر, حسب بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111.913 منذ بدء العدوان, في حين ما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض.

ولفتت إلى وصول 9 شهداء إلى مستشفيات قطاع غزة, من بينهم 5 شهداء تم انتشال جثمانيهم و4 شهداء جدد إثر قصف الاحتلال, إضافة إلى 16 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

جدير بالتذكير, أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة, دخل حيز التنفيذ في 19 يناير المنصرم, وذلك بعد أزيد من 15 شهرا من حرب الإبادة الجماعية, التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في القطاع والتي خلفت كارثة إنسانية غير مسبوقة.

