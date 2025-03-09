اليوم العالمي للمرأة: جبهة البوليساريو تشيد بالدور الريادي للمرأة الصحراوية في الكفاح من أجل الحرية

  أدرج يـوم : الأحد, 09 مارس 2025 13:41     الفئـة : دولــي

 برلين- أشادت ممثلة جبهة البوليساريو بألمانيا, السيد النجاة حندي, بالدور الريادي للمرأة الصحراوية في الكفاح الذي يخوضه الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال, وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص).

وأبرزت السيدة حندي في مداخلة لها يوم السبت في تجمع بالعاصمة الألمانية برلين, بمناسبة اليوم العالمي للمرأة, أن للمرأة الصحراوية على طول مراحل الكفاح الصحراوي "حضور بارز ومؤثر في معركتي التحرير والبناء ومد الثورة بقوة بشرية كبرى كان لها دور حاسم في صنع الإنجازات".

وأشادت أيضا بدور المرأة الصحراوية في الحفاظ على الهوية الوطنية.

واعتبرت أنه لا يزال أمام المرأة الصحراوية "الكثير من التحديات", لكن - كما أوضحت- "الإصرار والعزم على تحقيق الأهداف المنشودة والقناعة بنبل الأهداف تظل دوافع لرفع التحديات والوصول إلى المبتغى".

كلـمات مفتـاحيــة :
اليوم العالمي للمرأة: جبهة البوليساريو تشيد بالدور الريادي للمرأة الصحراوية في الكفاح من أجل الحرية
  أدرج يـوم : الأحد, 09 مارس 2025 13:41     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 65283 شهيدا و 166575 مصابا

25.09.21

الصحراء الغربية: المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى مخيمات اللاجئين…

25.09.21

افتتاح الموسم الثقافي الجديد بعنابة تحت شعار "فن يولد وإبداع يتجدد"

25.09.21

أمطار ورعود مرتقبة عبر عدة ولايات من الوطن ابتداء من يوم الأحد

25.09.21

إيطاليا تستبعد الكيان الصهيوني من المشاركة في معرض السياحة الدولي بفعل تواصل جرائمه في…

25.09.21

تجارة خارجية: رزيق يترأس اجتماعا تقييميا لمراجعة إجراءات تنظيم القطاع

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق