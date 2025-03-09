اليوم العالمي للمرأة: جبهة البوليساريو تشيد بالدور الريادي للمرأة الصحراوية في الكفاح من أجل الحرية

برلين- أشادت ممثلة جبهة البوليساريو بألمانيا, السيد النجاة حندي, بالدور الريادي للمرأة الصحراوية في الكفاح الذي يخوضه الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال, وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص).

وأبرزت السيدة حندي في مداخلة لها يوم السبت في تجمع بالعاصمة الألمانية برلين, بمناسبة اليوم العالمي للمرأة, أن للمرأة الصحراوية على طول مراحل الكفاح الصحراوي "حضور بارز ومؤثر في معركتي التحرير والبناء ومد الثورة بقوة بشرية كبرى كان لها دور حاسم في صنع الإنجازات".

وأشادت أيضا بدور المرأة الصحراوية في الحفاظ على الهوية الوطنية.

واعتبرت أنه لا يزال أمام المرأة الصحراوية "الكثير من التحديات", لكن - كما أوضحت- "الإصرار والعزم على تحقيق الأهداف المنشودة والقناعة بنبل الأهداف تظل دوافع لرفع التحديات والوصول إلى المبتغى".