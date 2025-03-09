اليوم العالمي للمرأة : غوتيريش يدعو إلى اتخاذ إجراءات للدفاع عن حقوق النساء والفتيات

وقال غوتيريش, في كلمة ألقاها في مناسبة أقيمت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك : "إننا نجتمع اليوم ليس فقط للاحتفال باليوم العالمي للمرأة, بل للمضي قدما, مازلنا صامدين ومتحدين وثابتين في سعينا لتحقيق المساواة والتنمية والسلام لجميع النساء في كل مكان لمصلحة الإنسانية".
وأشار إلى أن هذا العام يصادف الذكرى الـ30 لمؤتمر الأمم المتحدة العالمي للمرأة الذي عقد في بكين بالصين عام 1995, الذي أكد على أن "حقوق المرأة هي حقوق الإنسان".
وأردف أنه "منذ ذلك الوقت حطمت النساء الحواجز وأعدن تشكيل المجتمعات", مضيفا أنه "رغم ذلك فإن هذه المكاسب التي تحققت بشق الأنفس, تظل هشة وبعيدة عن أن تكون كافية".
لذلك - يضف غوتيريش - " في هذا اليوم العالمي للمرأة, دعوا أصوات النساء اللامبالاة. دعونا نحقق رؤية إعلان بكين والمضي قدما من أجل كل امرأة من أجل كل فتاة من أجل الجميع, في كل مكان".