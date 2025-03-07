فلسطين: حوالي 90 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى

ونقلت الوكالة عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة, أن حوالي 90 ألفا أدوا صلاة الجمعة في الأقصى المبارك, مع العلم أن قوات الاحتلال الصهيوني انتشرت بشكل كبير في محيط الحواجز العسكرية المؤدية إلى المسجد الأقصى, ومنعت عددا كبيرا من المصلين القادمين من محافظات الضفة الغربية المحتلة من الدخول ودققت في بطاقاتهم الشخصية.
ونشر الاحتلال الصهيوني الآلاف من عناصر شرطته في أزقة البلدة القديمة من القدس المحتلة, وفي محيط المسجد الأقصى المبارك وعند بواباته.
وجدير بالذكر, أنه منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي, شدد الاحتلال الصهيوني من إجراءاته العسكرية في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلتين, عبر نصب الحواجز والبوابات الحديدية عند مداخل القرى والمدن الفلسطينية.
ووصل عدد الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية التي نصبها الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة إلى 898 حاجزا وبوابة, منها 18 بوابة حديدية نصبها الاحتلال الصهيوني منذ بداية العام الجاري 2025, و 146 بوابة حديدية نصبها الاحتلال بعد 7 أكتوبر 2023, حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.