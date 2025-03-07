الدنمارك: المجلس البلدي لكوبنهاغن يقر تسمية أهم ساحات العاصمة ب"ساحة فلسطين"

  أدرج يـوم : الجمعة, 07 مارس 2025 13:18     الفئـة : دولــي

 كوبنهاعن- أقر المجلس البلدي للعاصمة الدنماركية, كوبنهاغن, مقترح تسمية أهم ساحات العاصمة باسم "ساحة فلسطين", حسبما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأفادت وكالة (وفا) أن المجلس البلدي للعاصمة كان قد ناقش عديد المرات المقترح قبل الموافقة عليه في اجتماع, يوم الجمعة, بأغلبية 29 صوتا لصالح تسمية الساحة في وسط نوريرو, بين شارع نوربروغادي وشارع إيسرومغادي وشارع هيليرودغادي باسم "ساحة فلسطين", مع العلم أن المقترح سيدخل حيز التنفيذ في الفاتح أبريل المقبل.

وفي الأثناء, رحبت الجالية الفلسطينية في الدنمارك بقرار المجلس البلدي, معتبرة إياه تعبيرا عن عمق العلاقات الفلسطينية الدنماركية, وتأكيدا على مواقف الدنمارك الداعمة لفلسطين وللشعب الفلسطيني.

وعبر أعضاء في المجلس البلدي عن فخرهم بهذه الخطوة التي "تأتي تعبيرا عن تضامن الشعب الدنماركي مع الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع, وحقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة".

كلـمات مفتـاحيــة :
الدنمارك: المجلس البلدي لكوبنهاغن يقر تسمية أهم ساحات العاصمة ب"ساحة فلسطين"
  أدرج يـوم : الجمعة, 07 مارس 2025 13:18     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة: إطلاق مبادرة الأعمال الإفريقية

25.09.21

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

25.09.21

العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 65283 شهيدا و 166575 مصابا

25.09.21

الصحراء الغربية: المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى مخيمات اللاجئين…

25.09.21

افتتاح الموسم الثقافي الجديد بعنابة تحت شعار "فن يولد وإبداع يتجدد"

25.09.21

أمطار ورعود مرتقبة عبر عدة ولايات من الوطن ابتداء من يوم الأحد

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق