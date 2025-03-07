الدنمارك: المجلس البلدي لكوبنهاغن يقر تسمية أهم ساحات العاصمة ب"ساحة فلسطين"

وأفادت وكالة (وفا) أن المجلس البلدي للعاصمة كان قد ناقش عديد المرات المقترح قبل الموافقة عليه في اجتماع, يوم الجمعة, بأغلبية 29 صوتا لصالح تسمية الساحة في وسط نوريرو, بين شارع نوربروغادي وشارع إيسرومغادي وشارع هيليرودغادي باسم "ساحة فلسطين", مع العلم أن المقترح سيدخل حيز التنفيذ في الفاتح أبريل المقبل.

وفي الأثناء, رحبت الجالية الفلسطينية في الدنمارك بقرار المجلس البلدي, معتبرة إياه تعبيرا عن عمق العلاقات الفلسطينية الدنماركية, وتأكيدا على مواقف الدنمارك الداعمة لفلسطين وللشعب الفلسطيني.

وعبر أعضاء في المجلس البلدي عن فخرهم بهذه الخطوة التي "تأتي تعبيرا عن تضامن الشعب الدنماركي مع الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع, وحقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة".