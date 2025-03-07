فلسطين:عدوان الاحتلال الصهيوني على طولكرم يتواصل ليومه ال40 على التوالي

طولكرم (فلسطين المحتلة) - يتواصل عدوان الكيان الصهيوني على مدينة طولكرم ومخيمها ليومه الـ40 تواليا, واليوم الـ27 على مخيم نور شمس, في ظل تصعيد ميداني, تزامنا مع تعزيزات عسكرية مكثفة ومداهمات وهدم العديد من المنازل, حسبما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وذكرت الوكالة, أن قوات الاحتلال الصهيوني دفعت بتعزيزات عسكرية باتجاه مدينة طولكرم ومخيميها, ونشرت آلياتها وفرق المشاة في الشوارع والأحياء لاسيما في المناطق الجنوبية والغربية ووسط السوق, إلى جانب محيط ومداخل مخيمي طولكرم ونور شمس, تزامنا مع إطلاق الرصاص والقنابل الصوتية والضوئية وسماع دوي انفجارات ضخمة.

وتستمر آليات الاحتلال الصهيوني والجرافات الثقيلة في التواجد أمام المنازل والمباني السكنية في شارع نابلس الرابط بين مخيمي طولكرم ونور شمس, اين يقوم الجنود بإيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات المواطنين الفلسطينيين واحتجازهم للاستجواب.

وداهمت قوات الاحتلال الصهيوني عدة منازل في شارع نابلس, وأجبرت أصحابها على إخلائها قسرا, بعد إمهالهم حتى الساعة العاشرة صباحا (ت.ف), يوم الجمعة, لمغادرتها, إضافة إلى مداهمة بناية في إسكان ضاحية اكتابا شرق المدينة, وتفتيش الشقق السكنية وتخريب محتوياتها.

وحول مخيم طولكرم, واصلت قوات الاحتلال الصهيوني نشر آلياتها في أحيائه حيث تركزت في حارات المطار وأبو الفول, ودبة أم جوهر في حارة البلاونة, ومنعت الجميع من الدخول إليها وسط إطلاق الرصاص الحي تجاه من يحاول ذلك.

وصعدت قوات الاحتلال الصهيوني عملياتها في المخيم, من تدمير ممنهج لكل زاوية منه, حيث تحول لمنطقة فارغة من سكانه, باستثناء عدد قليل من العائلات في بعض الحارات على مداخله, نتيجة الدمار الشامل في البنية التحتية والمنازل التي تعرضت للهدم والتخريب والحرق, بينما تم تحويل المتبقية منها لثكنات عسكرية تزامنا مع عمليات تفجير واسعة داخل المخيم.

وفي مخيم نور شمس, هدمت جرافات الاحتلال الصهيوني منازل ومباني سكنية في حارة المنشية, في إطار خطة تهدف إلى شق طريق جديد لتغيير المعالم الجغرافية للمخيم, وذلك بعد إخطار الاحتلال بهدم 17 منزلا في هذه المنطقة.

وجدير بالذكر أن جرافات الاحتلال الصهيوني هدمت في الأيام الأخيرة أكثر من 11 منزلا في إطار المخطط ذاته, مع العلم أن مخيم نور شمس يعيش على وقع تصعيد مستمر وحصار خانق, حيث تدفع قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية وتواصل عمليات المداهمة والهدم للمنازل بعد تفجير أبوابها وإجبار السكان على الخروج منها قسرا, إضافة إلى تحويل بعض المنازل إلى ثكنات عسكرية, وتدمير كامل للبنية التحتية والممتلكات من منازل ومحلات تجارية التي تعرضت للهدم والتفجير والحرق والنهب.

يشار إلى أن العدوان المتواصل للكيان الصهيوني على المدينة ومخيميها أدى إلى استشهاد 13 مواطنا فلسطينيا, من بينهم طفل وامرأتين إحداهما حامل في الشهر الثامن, إضافة إلى إصابة واعتقال العشرات, ونزوح قسري لأكثر من 9 آلاف شخص من مخيم نور شمس, و12 ألف شخص من مخيم طولكرم.