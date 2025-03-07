الأونروا : تدمير مخيمات اللاجئين تحول إلى أكبر تهجير للفلسطينيين منذ حرب 1967

رام الله (فلسطين المحتلة) - أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا", فيليب لازاريني, يوم الجمعة, أن عملية تدمير مخيمات اللاجئين التي أطلقها الكيان الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة تحولت إلى أكبر تهجير للفلسطينيين منذ حرب عام 1967.

وقال فيليب لازاريني, في منشور على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي, إن "عمليات هدم المنازل الممنهجة وواسعة النطاق هذه لها تأثير غير مسبوق على حياة اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة.. لقد تم إخلاء مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس من سكانها تقريبا, مع تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية بما في ذلك المنازل".

ولفت المفوض الأممي إلى أن الناس يواجهون الآن احتمال عدم وجود مكان للعودة إليه, مضيفا أن "هذه العملية هي الأطول والأكثر تدميرا منذ الانتفاضة الثانية, مما أسفر عن أكبر تهجير للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ حرب عام 1967".

وذكر فيليب لازاريني, أن ما يرنو عن 40 ألف شخص أجبروا على ترك منازلهم في الضفة الغربية المحتلة.