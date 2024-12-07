غزة: أزيد من 500 ألف فلسطيني يعيشون في مبان متضررة وملاجئ مؤقتة

نيويورك (الأمم المتحدة) - أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن 545 ألف فلسطيني في قطاع غزة يعيشون في مبان متضررة وملاجئ مؤقتة، جراء الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع.

وأوضح المكتب في آخر تحديث له، يوم الجمعة، أنه بعد شهرين من الحصار الصهيوني، "يواصل سكان محافظة شمال غزة النزوح من العنف المميت ويعانون من الحرمان في المناطق الواقعة إلى الجنوب".

وأشار المكتب الأممي إلى أنه "منذ 28 نوفمبر المنصرم، نزح حوالي 8000 فلسطيني باتجاه مدينة غزة، قادمين من مناطق في شمال القطاع", جراء الحصار الذي فرضه الاحتلال الصهيوني والقصف المتواصل.

كما لفت ذات المكتب في السياق، إلى أن "منظمات الإغاثة على الأرض تقدم للنازحين الجدد أي مساعدة متاحة", مضيفة أنه "مع حلول فصل الشتاء، يعيش حوالي 545 ألف فلسطيني بغزة، في مبان متضررة وملاجئ مؤقتة".

ومنذ السابع أكتوبر 2023, يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة، خلف أكثر من 44 ألف شهيد وأزيد من 105 ألف جريح وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة تسببت في نزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع وهو ما يعادل 9ر1 مليون شخص.