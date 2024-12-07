غزة: يجب وقف "الوحشية" الصهيونية المستمرة في القطاع

فيينا - أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز, أن الوقت قد حان لاتخاذ الإجراءات اللازمة والقيام بكل شيء ممكن من أجل وقف "الوحشية" الصهيونية المستمرة في قطاع غزة.

وأشارت المقررة الأممية في كلمتها خلال مشاركتها في مؤتمر بجامعة فيينا النمساوية، يوم الجمعة، حول العدوان الصهيوني على قطاع غزة، إلى أنه "لا يجوز وصف ما يحدث في القطاع بأنه مجرد حرب، بل أن ما يحدث هناك هو دمار شامل".

وشددت ألبانيز على أن الاحتلال الصهيوني يرتكب في غزة "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية", مؤكدة على أن الوقت قد حان لاتخاذ الإجراءات اللازمة والقيام بكل شيء ممكن من أجل وقف "الوحشية" الصهيونية المستمرة.

ومنذ السابع أكتوبر 2023, يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة، خلف أكثر من 44 ألف شهيد وأزيد من 105 ألف جريح وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة تسببت في نزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع وهو ما يعادل 9ر1 مليون شخص.