غزة: يجب وقف "الوحشية" الصهيونية المستمرة في القطاع

  أدرج يـوم : السبت, 07 ديسمبر 2024 11:19     الفئـة : دولــي
غزة: يجب وقف &quot;الوحشية&quot; الصهيونية المستمرة في القطاع

فيينا - أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز, أن الوقت قد حان لاتخاذ الإجراءات اللازمة والقيام بكل شيء ممكن من أجل وقف "الوحشية" الصهيونية المستمرة في قطاع غزة.

وأشارت المقررة الأممية في كلمتها خلال مشاركتها في مؤتمر بجامعة فيينا النمساوية، يوم الجمعة، حول العدوان الصهيوني على قطاع غزة، إلى أنه "لا يجوز وصف ما يحدث في القطاع بأنه مجرد حرب، بل أن ما يحدث هناك هو دمار شامل".

وشددت ألبانيز على أن الاحتلال الصهيوني يرتكب في غزة "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية", مؤكدة على أن الوقت قد حان لاتخاذ الإجراءات اللازمة والقيام بكل شيء ممكن من أجل وقف "الوحشية" الصهيونية المستمرة.

ومنذ السابع أكتوبر 2023, يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة، خلف أكثر من 44 ألف شهيد وأزيد من 105 ألف جريح وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة تسببت في نزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع وهو ما يعادل 9ر1 مليون شخص.

آخر تعديل على السبت, 07 ديسمبر 2024 11:27
كلـمات مفتـاحيــة :
غزة: يجب وقف "الوحشية" الصهيونية المستمرة في القطاع
  أدرج يـوم : السبت, 07 ديسمبر 2024 11:19     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.24

تاشريفت يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين

25.09.24

انضمام الجزائر كعضو ملاحظ وحيد إلى الآيبا: البرلمان العربي يهنئ المجلس الشعبي الوطني

25.09.24

الجزائر تجدد التأكيد على أن الحوار والتفاوض هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الروسية-الأوكرانية

25.09.23

رياض منصور: الاعتراف بفلسطين حق وليس منة ونطالب بوقف المجازر في غزة

25.09.23

كوبا ضيف شرف الدورة ال 12 لمهرجان الجزائر الدولي للفيلم ديسمبر القادم

25.09.23

برنامج عدل 3: ضرورة استكمال كل الاجراءات المتعلقة بعقود الاراضي قبل فتح أي ورشة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.23

تربية : انطلاق إيداع التماسات إعادة إدماج التلاميذ بداية من يوم غد الأربعاء عبر فضاء…

25.09.23

الموقف السياسي والدبلوماسي للجزائر بمؤتمر حل الدولتين, ترجمة حية لثوابت السياسة الجزائرية…

25.09.22

مراقبة مطابقة المركبات المستوردة : منصة حجز المواعيد ستقلص مدة معالجة الملفات إلى 20 دقيقة

25.09.23

تصفيات مونديال 2026 (الجولة 9 - مجموعة 7) : وهران تستعد لمباراة الصومال - الجزائر

25.09.22

بداري يشرف على مراسم افتتاح السنة الجامعية الجديدة 2025-2026

25.09.23

العداء "جمال سجاتي": أنا سعيد بميداليتي الفضية وهدفي الذهب في الألعاب الأولمبية 2028