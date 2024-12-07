الكيان الصهيوني يواصل استهداف المنازل في قرى وبلدات جنوب لبنان

  السبت, 07 ديسمبر 2024

بيروت - واصل الكيان الصهيوني اعتداءاته على جنوب لبنان، في خرق لاتفاق الهدنة المعلن في 27 نوفمبر الماضي.

وأفادت مصادر ميدانية باستمرار عمليات نسف وتفجير المنازل في يارون وطير حرفا وميس الجبل وكفر كلا، وعمليات تجريف وقطع الطرقات في عيترون والخيام وغيرها، إلى جانب تفجير طائرة درون في مجدل زون، وقصف مدفعي في أطراف راشيا وسهل الماري.

كما أقدمت مسيرة صهيونية على إطلاق صاروخ بالقرب من مركبة على طريق بلدة الماري, بينما استهدفت المدفعية مثلث الماري - المجيدية - عين عرب في قضاء حاصبيا.

في الأثناء، حاولت مسيرة استهداف سيارة في مدينة بنت جبيل من دون إصابتها، بعد أن أصيب في وقت سابق خمسة أشخاص بجروح في غارة على جنوب لبنان.

يذكر أن اتفاقا لوقف إطلاق النار كان قد دخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الماضي، بعد عدوان صهيوني على الأراضي اللبنانية استمر لأكثر من عام، زادت وتيرته نهاية سبتمبر الماضي، ما تسبب بمقتل وإصابة آلاف المدنيين، ونزوح أكثر من مليون شخص.

