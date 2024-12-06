الرئيس الصحراوي يقرر منح المحامي الراحل جيل دوفير "وسام الشرف الأعلى للمتضامنين الدوليين"

ليون (فرنسا) - قرر الرئيس الصحراوي, ابراهيم غالي, منح الراحل جيل دوفير, محامي جبهة البوليساريو أمام المحاكم الأوروبية, "وسام الشرف الأعلى للمتضامنين الدوليين" اعترافا ب "دوره الكبير في نصرة القضية الصحراوية وتحقيق انتصاراتها القانونية", حسبما أكده ممثل جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف, أبي بشرايا البشير.

و أضاف السيد أبي بشرايا البشير, في كلمة ألقاها أثناء المشاركة في تأبين الفقيد ‎جيل دوفير أمس الخميس, أنه سيتم تنظيم مناسبة في مخيمات اللاجئين الصحراويين لاحقا في تذكار الفقيد وسيتم دعوة عائلته وأصدقائه لحضورها.

و قدم السيد بشرايا البشير الذي ترأس الوفد الصحراوي خلال حفل التأبين, التعازي للجميع مؤكدا أن الشعب الصحراوي, سيبقى ممتنا إلى الأبد لرجل "رافع عن القضية الصحراوية بكفاءة مهنية وقدرة عالية كمحامي كفؤ, وحمل رسالتها العادلة وتبناها بطلاقة وقناعة كمناضل متضامن ومدافع شرس عنها في كل المحافل".

و حضر حفل التأبين أيضا وفد ممثل للجالية الصحراوية في فرنسا, التي أرادت التعبير عن عرفان الشعب الصحراوي وأصرت على التواجد قرب عائلة وأصدقاء الفقيد في مراسم تشييعه.

كما حضر حفل التأبين, الذي جرى بناء على رغبة الفقيد في مقر المعهد الفرنسي للحضارة الإسلامية بليون, جمهور غفير من عائلة وأصدقاء ومعارف الفقيد من مختلف المجالات ومناطق العالم. و كانت القضيتان الصحراوية و الفلسطينية الحاضر الأبرز في جميع المداخلات.

وتوفي المحامي الفرنسي المدافع عن قضايا الشعوب العادلة جيل دوفير يوم 26 نوفمبر المنصرم بعد صراع مع مرض عضال.

ورغم المرض الذي ألم به منذ أربعة سنوات, واصل محامي جبهة البوليساريو المتخصص في القانون الدولي في التواجد في أروقة وقاعات كبرى المحاكم الدولية في لوكسمبورغ و لاهاي للمرافعة عن قضيتين آمن بهما وسخر نفسه لتكريس الاعتراف بحقوق شعبيهما.

وقال مقربون من الفقيد أنه كان يردد في آخر أيامه أنه "سيرحل وهو مطمئن" بعد أن تحقق للشعبين الفلسطيني والصحراوي القرارين بالغي الأهمية والمتمثلان في مذكرتي التوقيف بحق مسؤولين صهيونيين في نوفمبر 2024 وقرارات محكمة العدل الأوروبية التي ألغت الاتفاقات اللاشرعية الموقعة بين المغرب و الاتحاد الاوروبي بداية أكتوبر الماضي.

وقاد الفقيد تحالفا من مئات المحامين من مختلف بلدان العالم لإيداع دعاوى قضائية لدى محكمة الجنايات الدولية بشأن جرائم الابادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في غزة.