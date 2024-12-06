غزة: بولونيا تؤكد التزامها بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية

وارسو- أكد نائب وزير خارجية بولونيا, أندجي شينا, أن بلاده مستعدة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن تنفيذ أوامر الاعتقال التي تشمل أيضا من يسمى "رئيس الوزراء" لدى الكيان الصهيوني, المدعو بنيامين نتنياهو.

وأكد, وفق ما ذكرته وكالة الأنباء البولونية, أن بلاده "ملتزمة بالتعاون مع المحكمة في هذا الشأن", مشيرا إلى أن "الحصانة والسيادة التي يتمتع بها قادة الدول لا تسري في هذه الحالة".

وكانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البولوني قد أثارت خلال اجتماعها, أمس الخميس, تساؤلات حول التزام بولونيا بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح نائب وزير خارجية بولونيا أن وزارة الخارجية البولونية اعتمدت تفسيرا يحدد أن بولونيا, مثل باقي الدول الـ 124 الأعضاء في نظام روما الأساسي, ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتنفيذ الأوامر الصادرة عن المحكمة وباسمها, وليس باسم الدول, مؤكدا أن الحصانة والسيادة التي تستخدم عادة في العلاقات الدولية بين الدول لا تسري على هذه الحالة.

وشدد نائب وزير الخارجية على أن بولونيا تعتبر المحكمة الجنائية الدولية "عنصرا أساسيا" في العدالة الجنائية الدولية, وفي العلاقات الدولية القائمة على القانون.

وأشار إلى أن موقف بولونيا واضح: "تحترم بولونيا قرارات المحكمة الجنائية الدولية وستنفذها", مضيفا أن من يسمى ب "رئيس الوزراء" لدى الكيان الصهيوني "يعرف ما يمكن أن يتوقعه. لا أعتقد أنه في ظل هذه الظروف سيقرر زيارة أي دولة عضو في نظام روما الأساسي تعترف بقرارات المحكمة الجنائية الدولية".

وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت بالإجماع, في الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الماضي, قرارين برفض الطعون المقدمة من قبل الكيان الصهيوني بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي, وأصدرت أوامر اعتقال بحق من يسمى "رئيس الوزراء" لدى الكيان الصهيوني, المدعو بنيامين نتنياهو, و"وزير" دفاعه السابق, المدعو يواف غالانت, لارتكابهما جرائم حرب و

جرائم ضد الانسانية بقطاع غزة.