لبنان: أولوياتنا وقف إطلاق النار وانسحاب الكيان الصهيوني

  أدرج يـوم : الجمعة, 06 ديسمبر 2024 09:00     الفئـة : دولــي

 بيروت-أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية, نجيب ميقاتي, أن أولويات الجانب اللبناني هي وقف إطلاق النار وانسحاب الكيان الصهيوني من جنوب لبنان, إضافة إلى الوصول لاستقرار طويل المدى وانتخاب رئيس للجمهورية.

وأضاف ميقاتي, أن الأولويات تتمثل في وقف إطلاق النار ووقف خروقات الكيان الصهيوني والانسحاب من الأراضي اللبنانية وتعزيز انتشار الجيش في جنوب البلاد.

وفي سياق متصل قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية, خلال اجتماعه مع أعضاء السلك الدبلوماسي والإداري بوزارة الخارجية اللبنانية, إن موضوع سحب السلاح يحتاج إلى وفاق وطني, ونسعى للوصول الى استقرار طويل الأمد, وأن تكون المرجعية للدولة وحدها وأن يتولى الجيش السلطة الفعلية على الأرض وأن نحميه.

يذكر أن اتفاقا لوقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الصهيوني كان قد دخل حيز التنفيذ فجر الأربعاء من الأسبوع الماضي, بعد عدوان صهيوني على الأراضي اللبنانية استمر لأكثر من عام, زادت وتيرته نهاية سبتمبر الماضي, ما تسبب باستشهاد وإصابة آلاف المدنيين, ونزوح أكثر من مليون شخص عن جنوب البلاد.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية, قد أكد أيوم  الأربعاء, أن الكيان الصهيوني ارتكب أكثر من 60 خرقا خلال أسبوع من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 27 نوفمبر المنصرم بلبنان.

 

