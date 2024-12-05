فلسطين: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

القدس المحتلة - اقتحم عشرات المستوطنين, يوم الخميس, باحات المسجد الأقصى المبارك, بدعم من شرطة الاحتلال الصهيوني في إطار الاقتحامات اليومية المتواصلة والهادفة لتهويد المكان, حسب ما أفادت به وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

وذكرت الوكالة, نقلا عن مصادر محلية, قولها أن "عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية".

وإمعانا في اعتداءاتها المتعددة الأشكال والأساليب, اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم بلدة "كفر دان" غرب جنين, وداهمت محلا للأسمدة الزراعية فيها, كما نشرت عددا من آلياتها العسكرية في شوارع البلدة, حسب ما قال شهود عيان.

وفي محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية, اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 12 مواطنا خلال عملية اقتحام نفذتها هناك.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في بلدة بيت أمر واعتقلت 9 فلسطينيين عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.