الأمم المتحدة : وقف إطلاق النار في لبنان لا يزال هشا

نيويورك (الأمم المتحدة) - قال منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان, عمران ريزا, أن وقف إطلاق النار في لبنان لا يزال هشا.

جاء ذلك في بيان أصدره عقب زيارة قادته إلى محافظتي النبطية وجنوب لبنان برفقة ممثلين عن الحكومة اللبنانية والسلطات المحلية والشركاء الإنسانيين.

وأضاف منسق الشؤون الإنسانية أن "المشاركة الدولية المستمرة والمراقبة الصارمة ستلعبان دورا ضروريا في إرساء الاستقرار خلال فترة وقف إطلاق النار الممتدة على 60 يوما وضمان حماية المدنيين".

وعبر المسؤول الأممي عن شعوره بالأسى لفداحة الخسائر في الأرواح بمن في ذلك العاملون في الخطوط الأمامية وفي عمليات الإنقاذ والإغاثة, بالإضافة إلى مقدمي الرعاية الصحية والعاملين في المجال الإنساني والمدنيين.

وشدد عمران ريزا على ضرورة توفير القدرة على وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق, إلى جانب ضمان التمويل المستدام ودعم المانحين.

وأكد في هذا السياق التزام الأمم المتحدة بمواكبة دعم العمليات الإنسانية والاستجابة بحسب تطور الأوضاع والاحتياجات.

ومن جانبه, قال ستيفان دوجاريك, المتحدث باسم الأمم المتحدة, إن المنظمة وشركاءها يدعمون الجهود التي تقودها الحكومة في إدارة عودة الناس إلى ديارهم والتعافي, بما في ذلك توفير الغذاء والمياه و الدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة في استعادة الخدمات الأساسية التي يحتاجون إليها.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاقا لوقف إطلاق النار تم الإعلان عنه في 27 نوفمبر الماضي بين لبنان والكيان الصهيوني بعد أزيد من عام من العدوان الصهيوني على الأراضي اللبنانية و الذي خلف أزيد من 3000 شهيدا وألاف الجرحى, فضلا عن تدمير كبير للبنية التحتية.