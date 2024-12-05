أطباء بلا حدود تدعو إلى حماية المرافق الطبية والمرضى في الأراضي الفلسطينية المحتلة

  الخميس, 05 ديسمبر 2024
 جنيف- دعت منظمة "أطباء بلا حدود"  إلى حماية واحترام المرافق الطبية والطواقم والمرضى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت المنظمة في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي , "أن جنودا من الجيش الصهيوني داهموا المستشفى التركي في مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة", مشيرة إلى أنهم أطلقوا النار بداخله, وقاموا باحتجاز العاملين فيه وتهديد المرضى, ملحقين  أضرارا بغرفة الطوارئ.

وأشارت إلى اعتقال خمسة من أفراد الطاقم الطبي وإصابة شخص واحد, خلال المداهمة التي استمرت ساعة كاملة.

وتابعت: "كما هددوا الطاقم الطبي الموجود هناك بالسلاح وأخضعوهم لاستجواب عدواني, وقيل للمرضى ألا يتحركوا من أماكنهم وإلا سيطلق النار عليهم وسيقتلون".

ولفتت المنظمة إلى أن هذا التوغل ليس إلا واحدا من الهجمات الكثيرة على مرافق الرعاية الصحية في الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة.

وكانت المنظمة قد حذرت الأحد الماضي, من ارتفاع عدد الحالات المرضية المرتبطة بنقص الغذاء والماء في قطاع غزة مع وصول المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع إلى أدنى مستوى لها منذ أشهر.

