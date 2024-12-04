وزيرة الخارجية البوليفية تؤكد على موقف بلادها الثابت والداعم لكفاح الشعب الصحراوي العادل

  الأربعاء, 04 ديسمبر 2024

لاباز - أكدت وزيرة الخارجية البوليفية, سيليندا سوزا, على موقف بلادها الثابت والداعم لكفاح الشعب الصحراوي العادل من أجل حريته و سيادته على ثرواته و أرضه, حسب ما ذكرت وكالة الانباء الصحراوية "وأص" اليوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة سيليندا سوزا للقائم بالأعمال في السفارة الصحراوية في لاباز, خطري محمد مولود, على هامش إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في العاصمة البوليفية, حيث أكدت تضامن بلادها الثابت ودعمها لكفاح الشعب الصحراوي من اجل استقلاله.

و ثمن الدبلوماسي الصحراوي من جانبه موقف حكومة وشعب بوليفيا تجاه القضية الصحراوية و نصرتها و الدفاع عنها في وجه الإحتلال المغربي, وتعهد لاباز بتنظيم أنشطة تضامنية ترافع عن الشعب الصحراوي و تؤيد استقلاله المشروع.

و اشارت "وأص" بالمناسبة الى مرافعة بوليفيا ورئيسها, لويس ارس, في السنوات الأخيرة من اجل انهاء الاحتلال بكل أشكاله و ادراج مسألة الدفاع عن القضيتين الفلسطينية والصحراوية ضمن أولويات سياستها الخارجية.

وبخصوص احياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني, اكد المتدخلون في هذا الحدث على نصرة القضية الفلسطينية والعمل العاجل على رفع الظلم المسلط على غزة التي تعيش إبادة جماعية فظيعة يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في ظل الصمت والتواطؤ الدوليين.

 

  الأربعاء, 04 ديسمبر 2024

