جمعية صحراوية تندد بنهب الاحتلال المغربي لفوسفات الصحراء الغربية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 ديسمبر 2024 16:04     الفئـة : دولــي

العيون المحتلة - نددت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية بعمليات نهب الاحتلال المغربي لفوسفات الصحراء الغربية, في إطار استغلاله الجائر لموارد الشعب الصحراوي ونهب ثرواته الطبيعية, حسب ما نقلته وكالة الانباء الصحراوية (واص).

وفي هذا السياق, أكدت الجمعية في بيان أمس الثلاثاء أن هذه الأعمال "تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية, كما تشكل خرقا لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحق الشعوب في تقرير مصيرها وحكم محكمة العدل الاوروبية الأخير".

وقالت الجمعية في بيانها أنها "تتابع بكل إدانة وقلق بالغ عمليات نهب فوسفات الصحراء الغربية التي يقوم بها الاحتلال المغربي, في إطار استغلاله الجائر لموارد الشعب الصحراوي ونهب ثرواته الطبيعية, حيث تم رصد مجموعة من السفن الراسية في ميناء العيون المحتلة, والتي تنتظر دورها لشحن الفوسفات الصحراوي المنهوب والمستخرج من منجم بوكراع, الواقع بالقرب من مدينة العيون في الجزء المحتل من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".

وأوضحت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية أن هذا "يعكس استمرار عملية تهريب الفوسفات الصحراوي نحو الأسواق الدولية, متجاهلة (السفن) جميع المناشدات والمطالبات الدولية بوقف التعامل مع الاحتلال المغربي في هذا المجال".

وأشارت الى أن نهب الفوسفات الصحراوي يعد جزء من سلسلة الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال المغربي بحق الشعب الصحراوي, وهو ما يستدعي "تحركا دوليا عاجلا لوقف هذه الممارسات والانتهاكات غير القانونية التي تهدف إلى تعميق الاستعمار ونهب الموارد الطبيعية الصحراوية".

وطالبت الجمعية, الأمم المتحدة بضرورة التدخل "الفوري" لضمان احترام حقوق الشعب الصحراوي في استغلال ثرواته الطبيعية والعمل على تمكينه من تقرير مصيره.

كلـمات مفتـاحيــة :
جمعية صحراوية تندد بنهب الاحتلال المغربي لفوسفات الصحراء الغربية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 ديسمبر 2024 16:04     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

الدبلوماسية الصحراوية تحقق انتصارات حقيقية على الساحة الدولية

25.09.21

القيادة الصحراوية تبلغ دي ميستورا بموقفها المبني على أساس واحد وهو تمكين الشعب الصحراوي…

25.09.21

رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة التنسيق التام بين اعضاء الحكومة لتحقيق مناعة شاملة في كل…

25.09.21

بورصة الجزائر: سحب صفة ماسك حسابات وحافظ سندات مؤهل من بنك "بي إن بي باريبا الجزائر"

25.09.21

ابراهيم غالي: أي حل لا يحترم إرادة الشعب الصحراوي هو "أمر مرفوض جملة وتفصيلا"

25.09.21

انضمام الجزائر كعضو ملاحظ إلى الآيبا: برلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي يهنئ المجلس…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق