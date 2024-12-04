الرئاسة الفلسطينية تدين عدوان الاحتلال المتواصل على غزة والضفة الغربية بما فيها القدس 

رام الله (فلسطين المحتلة) - أدانت الرئاسة الفلسطينية, يوم الأربعاء, عدوان لاحتلال الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس, وآخرها هجوم مستوطنين بدعم من جيش الاحتلال على بلدة حوارة, تزامنا مع تواصل المجازر اليومية في غزة, وخاصة في شمال القطاع.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بيانا صادرا عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة, نبيل أبو ردينة, أكد فيه أن استمرار "الهجمات الإرهابية من قبل المستوطنين, بدعم وحماية قوات الاحتلال, والتي وصلت إلى حوالي 30 هجوما ارهابيا خلال أقل من شهر على محافظة نابلس, تتحمل مسؤوليتها الإدارة الأمريكية التي توفر الدعم الكامل للاحتلال, وتمنع عنه المحاسبة الدولية".

وشدد أبو ردينة على أن الإرهاب الذي يرتكبه المستوطنون بحق الشعب الفلسطيني وأرضه "يتطلب موقفا دوليا حازما يتجاوز العجز الدولي عن تطبيق القانون الدولي, جراء المواقف الأمريكية المساندة للاحتلال", لافتا إلى أن ذلك يتم عن طريق تطبيق قرارات الشرعية الدولية, وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 بوقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة, وإدخال المساعدات إلى كامل القطاع وانسحاب الكيان الصهيوني منه, وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص فتوى محكمة لاهاي, بخصوص انهاء الاحتلال والاستعمار.