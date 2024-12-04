الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يدعو الكيان الصهيوني للانسحاب من الجولان السوري

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 ديسمبر 2024 11:20     الفئـة : دولــي
الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يدعو الكيان الصهيوني للانسحاب من الجولان السوري

 نيويورك (الأمم المتحدة) - تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو الكيان الصهيوني مجددا إلى الانسحاب من مرتفعات الجولان السوري التي احتلها عام 1967.

وذكر القرار - حسب ما أورده منشور لأخبار الأمم المتحدة على مواقع التواصل الاجتماعي - أن أعضاء الأمم المتحدة "قلقون للغاية" إزاء عدم انسحاب الكيان الصهيوني من الجولان السوري الذي تم احتلاله منذ عام 1967 خلافا لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة في ذات الشأن.

ونص القرار, الذي حضي بتأييد 97 دولة من أعضاء الجمعية العامة, على أن أنشطة الاستيطان والبناء التي يقوم بها الكيان الصهيوني في مرتفعات الجولان "غير قانونية" وأنها تواصل انتهاك قرار مجلس الأمن رقم 497 الذي تم تبنيه عام 1981, مؤكدا أن الاحتلال الصهيوني المستمر لمرتفعات الجولان "يشكل ضما فعليا وعائقا أمام السلام الشامل والدائم في المنطقة".

وتقع هضبة الجولان جنوب غرب سوريا وهي ذات أهمية استراتيجية كبيرة ويحتلها الكيان الصهيوني منذ حرب 1967 وضمها إليه عام 1981, في خطوة لم تلق اعترافا من الأمم المتحدة, التي تعترف بها جزءا من سوريا.

