قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 22 فلسطينيا من الضفة الغربية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 ديسمبر 2024 10:57     الفئـة : دولــي

رام الله (فلسطين المحتلة) - اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني, منذ مساء يوم الثلاثاء وحتى صباح يوم الأربعاء, 22 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية , من بينهم طفلين وسيدة, إضافة إلى أسرى سابقين, حسبما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة بيانا مشتركا صادرا عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني, جاء فيه أن عمليات الاعتقال مست محافظتي قلقيلية وطوباس, في وقت توزعت بقية الاعتقالات على محافظات بيت لحم ورام الله والخليل ونابلس.

ويمضي الاحتلال الصهيوني في تنفيذ عمليات تحقيق ميداني في عدة بلدات, ويتخذ من منازل المواطنين ثكنات عسكرية, علما أن عمليات التحقيق الميداني تصاعدت مؤخرا بشكل كبير في كافة المحافظات, وطالت المئات من الشباب الفلسطيني.

وجدير بالذكر أن حصيلة الاعتقالات منذ بدء عمليات الإبادة الجماعية المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني, تجاوزت 11 ألف و900 معتقل من الضفة الغربية بما فيها القدس.

آخر تعديل على الأربعاء, 04 ديسمبر 2024 11:04
كلـمات مفتـاحيــة :
قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 22 فلسطينيا من الضفة الغربية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 ديسمبر 2024 10:57     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

إيطاليا تستبعد الكيان الصهيوني من المشاركة في معرض السياحة الدولي بفعل تواصل جرائمه في…

25.09.21

تجارة خارجية: رزيق يترأس اجتماعا تقييميا لمراجعة إجراءات تنظيم القطاع

25.09.21

قطاع التربية: نحو تنظيم مسابقة لتوظيف 45 ألف أستاذ و24 ألف إداري

25.09.21

ناصري يهنئ جمال سجاتي المتوج بميدالية فضية في سباق 800 متر بطوكيو

25.09.21

الدخول المدرسي بولايات الوسط: تعزيز الحظيرة التربوية بهياكل جديدة

25.09.21

تدشين عديد المؤسسات التربوية الجديدة في الأطوار التعليمية الثلاثة بولايات شرق البلاد

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق