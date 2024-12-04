قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 22 فلسطينيا من الضفة الغربية

رام الله (فلسطين المحتلة) - اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني, منذ مساء يوم الثلاثاء وحتى صباح يوم الأربعاء, 22 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية , من بينهم طفلين وسيدة, إضافة إلى أسرى سابقين, حسبما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة بيانا مشتركا صادرا عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني, جاء فيه أن عمليات الاعتقال مست محافظتي قلقيلية وطوباس, في وقت توزعت بقية الاعتقالات على محافظات بيت لحم ورام الله والخليل ونابلس.

ويمضي الاحتلال الصهيوني في تنفيذ عمليات تحقيق ميداني في عدة بلدات, ويتخذ من منازل المواطنين ثكنات عسكرية, علما أن عمليات التحقيق الميداني تصاعدت مؤخرا بشكل كبير في كافة المحافظات, وطالت المئات من الشباب الفلسطيني.

وجدير بالذكر أن حصيلة الاعتقالات منذ بدء عمليات الإبادة الجماعية المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني, تجاوزت 11 ألف و900 معتقل من الضفة الغربية بما فيها القدس.