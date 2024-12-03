فلسطين: مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 ديسمبر 2024 11:49     الفئـة : دولــي
فلسطين: مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

القدس المحتلة - اقتحم مستوطنون صهاينة, اليوم الثلاثاء, باحات المسجد الأقصى المبارك, بدعم من قوات الاحتلال الصهيوني, حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة, عن محافظة القدس, أن 54 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية, من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

ومنذ بدء العدوان الصهيوني الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية, في السابع من أكتوبر 2023, شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة.

ويتعرض الأقصى يوميا, عدا الجمعة والسبت, لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال, على فترتين صباحية ومسائية, في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى وتقسيمه زمانيا.



  

