قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 18 فلسطينيا من الضفة الغربية

رام الله (فلسطين المحتلة) - اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني, منذ يوم الإثنين وحتى صباح اليوم الثلاثاء, 18 مواطنا فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة, من بينهم أطفال وأسرى سابقون, حسبما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة بيانا مشتركا صادرا عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني, جاء فيه أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات سلفيت والخليل ورام الله وبيت لحم ونابلس والقدس المحتلة.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني تعكف على تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال عمليات الاعتقال, يرافقها تحقيق ميداني مع العشرات من المواطنين الفلسطينيين, واعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم, إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

ويشار إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني, بلغت أكثر من 11 ألف و900 مواطن من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلتين, وشملت فئات المجتمع الفلسطيني كافة.