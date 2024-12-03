الأونروا: هناك حاجة لتوفير ممر آمن للمساعدات وتسهيل الاستجابة الإنسانية في غزة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 ديسمبر 2024 10:30     الفئـة : دولــي
نيويورك (الأمم المتحدة) - أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا), على الحاجة الماسة لتوفير ممر آمن للمساعدات الإنسانية وتسهيل الاستجابة الإنسانية بقطاع غزة, في ظل الحصار المستمر والعقبات التي يفرضها الاحتلال الصهيوني وقراراته التي تقيد كميات المساعدات.

وأشارت الوكالة, في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي يوم  الاثنين, إلى أنه "على مدى 14 شهرا, لم تكن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة كافية على الإطلاق, لإنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني هم في أمس الحاجة إليها".

ولفتت الأونروا إلى أنه مع استمرار العدوان الصهيوني على غزة وخاصة في الشمال, يواجه الفلسطينيون, بما في ذلك الأطفال, "الجوع ويعيشون في الملاجئ والخيام ويعتمدون على المساعدات الإنسانية".

وأكدت في السياق على الحاجة الماسة لتوفير ممر آمن للمساعدات الإنسانية وتسهيل الاستجابة الإنسانية ووقف فوري لإطلاق النار.

وكان المفوض العام للوكالة, فيليب لازاريني, قد أعلن يوم أمس, عن تعليق إيصال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم, الذي يعد المنفذ الرئيسي للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة, والذي "لم يكن آمنا منذ شهور", جراء العدوان الصهيوني المتواصل.

ومنذ السابع أكتوبر 2023, يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة, خلف أكثر من 44 ألف شهيد وأزيد من 105 ألف جريح وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة تسببت في نزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع وهو ما يعادل 9ر1 مليون شخص.

آخر تعديل على الثلاثاء, 03 ديسمبر 2024 11:10
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 ديسمبر 2024 10:30     الفئـة : دولــي

