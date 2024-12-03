فلسطين: قطاع غزة يتعرض لأكبر حملة إبادة جماعية في العصر الحديث

غزة - أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن 70 ألف فلسطيني محاصرون في محافظة شمال غزة ويتعرضون للتجويع والاستئصال في أكبر حملة إبادة جماعية في العصر الحديث.

وأكد المرصد, في بيان, أن أهالي شمال قطاع غزة ما زالوا محاصرين منذ شهرين كاملين دون طعام أو دواء, وسط استمرار قوات الاحتلال الصهيوني "في ملاحقتهم من مكان لآخر لقتلهم وتهجيرهم قسرا".

وأفاد بأنه تلقى معطيات صادمة عن الوضع الكارثي للمحاصرين بعد أن هجرت قوات الاحتلال أكثر من 150 ألفا آخرين منذ بدء الهجوم الأخير في 5 أكتوبر الماضي, مشددا على أن المحاصرين يواجهون مجاعة حقيقية, بعد نفاد جميع أنواع الطعام والمياه النظيفة, مع استمرار عمليات القصف الصهيوني والملاحقة في مراكز الإيواء وما تبقى من المنازل المدمرة.

وأوضح المرصد الحقوقي أن قوات الاحتلال تتعمد قصف المنازل, التي لجأ إليها المدنيون, وكان من بين أحدثها قصف منزل عائلة في /بيت لاهيا/, ما أسفر عن استشهاد 25 فردا, مضيفا أنه قبل ذلك بيومين, قصفت قوات الاحتلال ثلاث بنايات سكنية في /جباليا/ و/بيت لاهيا/, مما أدى إلى استشهاد أكثر من 120 شخصا, إضافة إلى فقدان أعداد غير معروفة.

وأكد أن من يفقد تحت الأنقاض بفعل قصف الاحتلال على شمال قطاع غزة لا يمكن لأي جهة إنقاذه, في ظل منع قوات الاحتلال عمل طواقم الدفاع المدني منذ 41 يوما, موضحا أن الناجين الذين يتمكنون من التحامل على جراحهم للوصول إلى المستشفيات يواجهون خطر الاستهداف من مسيرات الاحتلال, وحتى إذا وصلوا, فإنهم قد يموتون بسبب نقص العلاج المناسب أو عدم توفر الكوادر الطبية.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنه وثق عشرات الحالات التي استهدفت فيها الطائرات المسيرة المدنيين الذين يضطرون للخروج من منازلهم أو مراكز الإيواء التي لجأوا إليها بحثا عن الطعام أو الماء.