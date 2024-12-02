السيد شايب يشارك بالقاهرة في أشغال المؤتمر الوزاري حول الوضع الإنساني في غزة

وجاء في البيان: "شارك اليوم, بالعاصمة المصرية, القاهرة, السيد سفيان شايب, كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية, مكلف بالجالية الوطنية في الخارج, في أشغال المؤتمر الوزاري حول الوضع الإنساني في غزة, المنعقد يوم 02 ديسمبر 2024, بدعوة من رئيس جمهورية مصر العربية, السيد عبد الفتاح السيسي, وبمشاركة نائبة الأمين العام للأمم المتحدة, رئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة, السيدة أمينة محمد, إضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية".
وشكل هذا الاجتماع الوزاري - حسب البيان - "فرصة لتجديد موقف الجزائر الداعي إلى استجابة دولية عاجلة وشاملة للأزمة الإنسانية في غزة, جراء العدوان الصهيوني الغاشم, والتأكيد على ضرورة العمل على وقف فوري لإطلاق النار وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتعزيز دور وكالة الأونروا لضمان استمرارية مهامها الحيوية وكذا المطالبة بوضع حد لانتهاكات القانون الدولي وجرائم الفصل العنصري والتهجير القسري".
كما سمح هذا اللقاء ب"التأكيد على التزام الجزائر الراسخ بنصرة الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة, والمساهمة في الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وعودة اللاجئين وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف", يضيف ذات البيان.