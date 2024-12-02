اليوم العالمي لضحايا الأسلحة الكيميائية: "سماكو" يستنكر استعمال المغرب لأسلحة حارقة ضد المدنيين في الصحراء الغربية

و ذكر المكتب في بيان بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الأسلحة الكيميائية الذي يصادف 30 نوفمبر من كل سنة, بما تعرضت له منطقة أم أدريكة والتفاريتي في الصحراء الغربية سنة 1976, والذي أودى بحياة العديد من المدنيين الأبرياء وتسبب في معاناة مستمرة للعائلات والضحايا.
و أكد المكتب تضامنه الكامل مع جميع الضحايا الذين عانوا وما زالوا يعانون من آثار هذه الجرائم ضد الإنسانية, مضيفا أن المغرب يستعمل أسلحة حارقة بواسطة الطائرات المسيرة تسببت في تفحم العديد من جثث الابرياء المدنيين, بالإضافة الى شلل حركة التجار المسالمين ومنع الرعاة من استغلال المناطق الصالحة للرعي حيث أبيد العديد من قطعان الابل التي يعتمد الشعب الصحراوي عليها.
و قال أن استخدام الأسلحة الكيميائية من طرف جيش الاحتلال المغربي في هذه الهجمات يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ويمثل جريمة حرب تستوجب المحاسبة و المساءلة, مطالبا المجتمع الدولي بفتح تحقيق مستقل وشفاف لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان تحقيق العدالة للضحايا.
كما دعا المكتب الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية المعنية إلى التحرك الفوري لفرض الرقابة على استخدام هذه الأسلحة وتعزيز الجهود الرامية إلى منع تكرار هذه الجرائم وحماية المدنيين في كافة أنحاء العالم من ويلات الحروب والأسلحة المحرمة دوليا.
وفي ختام بيانه, أكد المكتب التزامه بالدفاع عن حقوق الضحايا ودعم كافة الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على الأسلحة الكيميائية وبناء عالم أكثر أمانا وعدالة.