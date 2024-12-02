اجتماع وزاري طارئ للجامعة العربية الأحد المقبل بشأن استمرار الإبادة الجماعية الصهيونية بغزة

وقال العكلوك, وفق ما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا", أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي متابعة لقرار القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض شهر نوفمبر الماضي, بهدف تحقيق موقف عربي مؤثر وضاغط لوقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني, في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة, وجرائم التهجير القسري والتجويع التي ينفذها, خاصة في شمال قطاع غزة والأوضاع الكارثية التي فرضها في القطاع.
و كانت السلطات الصحية الفلسطينية أعلنت في وقت سابق اليوم الاثنين, عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023, إلى 44.466 شهيدا و105.358 جريحا.