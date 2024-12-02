اجتماع وزاري طارئ للجامعة العربية الأحد المقبل بشأن استمرار الإبادة الجماعية الصهيونية بغزة

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 ديسمبر 2024 18:43     الفئـة : دولــي
اجتماع وزاري طارئ للجامعة العربية الأحد المقبل بشأن استمرار الإبادة الجماعية الصهيونية بغزة

القاهرة - أعلن المندوب الدائم لفلسطين لدى جامعة الدول العربية, مهند العكلوك, اليوم الاثنين, أن مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية سيجتمع الأحد المقبل في دورة غير عادية بناء على طلب دولة فلسطين بشأن استمرار الإبادة الجماعية الصهيونية بغزة.

وقال العكلوك, وفق ما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا", أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي متابعة لقرار القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض شهر نوفمبر الماضي, بهدف تحقيق موقف عربي مؤثر وضاغط لوقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني, في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة, وجرائم التهجير القسري والتجويع التي ينفذها, خاصة في شمال قطاع غزة والأوضاع الكارثية التي فرضها في القطاع.

و كانت السلطات الصحية الفلسطينية أعلنت في وقت سابق اليوم الاثنين, عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023, إلى 44.466 شهيدا و105.358 جريحا.

كلـمات مفتـاحيــة :
اجتماع وزاري طارئ للجامعة العربية الأحد المقبل بشأن استمرار الإبادة الجماعية الصهيونية بغزة
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 ديسمبر 2024 18:43     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

انطلاق التصفيات الجهوية لأولمبياد المهن 2025 بالجزائر العاصمة

25.09.21

2458 أسرة بالعاصمة تستفيد من إعانات مالية بمناسبة الدخول المدرسي

25.09.21

رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بالتركيز على أداء مهامها بجدية عالية

25.09.21

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

25.09.21

المرصد الوطني للمجتمع المدني : السيدة حملاوي تستقبل وفدا من أعيان ولاية جانت

25.09.21

إدانة شديدة لقمع المخزن احتجاجات رافضة لرسو سفن إبادة الفلسطينيين بالموانئ الغربية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق