العدوان الصهيوني: قطاع غزة يضم أكبر عدد في العالم من الأطفال مبتوري الأطراف

و أفاد أنطونيو غوتيريش, خلال مؤتمر في العاصمة المصرية القاهرة لتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في القطاع المدمر جراء الحرب الصهيونية على القطاع المستمرة منذ 13 شهرا, بأن "الوضع في غزة مروع وكارثي".
و أردف في هذا السياق: "يخسر العديدون أطرافا ويخضعون لعمليات جراحية بدون بنج", مبرزا بأن "كارثة غزة ليست سوى انهيار كامل لبشريتنا جمعاء. يجب أن يتوقف الكابوس. حان الوقت للتحرك".
وأضاف غوتيريش في الكلمة التي ألقتها نيابة عنه, مساعدته أمينة محمد: "ما نشهده قد يكون واحدة من أخطر الجرائم الدولية".
من جهة أخرى, أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية, اليوم الاثنين, عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر2023, إلى 44.466 شهيدا و105.358 جريحا.