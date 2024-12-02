الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يطالب بتحقيق دولي في استخدام الاحتلال الصهيوني اسلحة محرمة دوليا في غزة

وعبر الاتحاد في البيان الختامي للاجتماع الرابع لمجلس الأمناء المنعقد في الدوحة مساء أمس الأحد عن "بالغ أسفه و استنكاره وتنديده بالموقف المتخاذل لكثير من الدول الذي لم يرق إلى مستوى المسؤولية" التي يحتمها الضمير الإنساني قبل الواجب الأخوي والجوار.
ودعا الاتحاد إلى الكشف عن الأسلحة الإجرامية لحرق وتبخير الأجساد لإخفاء الجريمة التي استعملها جيش الاحتلال الصهيوني بغزة.
كما دعا إلى تفعيل القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية "في ملاحقة المجرمين الصهاينة", مطالبا ب"ضرورة استمرار البذل وتقديم العون للشعب الفلسطيني في ظل استمرار هذا العدوان الوحشي".
و كانت السلطات الصحية الفلسطينية أعلنت في وقت سابق اليوم الاثنين, عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023, إلى 44.466 شهيدا و105.358 جريحا.