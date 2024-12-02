الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يطالب بتحقيق دولي في استخدام الاحتلال الصهيوني اسلحة محرمة دوليا في غزة

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 ديسمبر 2024 16:29     الفئـة : دولــي
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يطالب بتحقيق دولي في استخدام الاحتلال الصهيوني اسلحة محرمة دوليا في غزة

الدوحة - طالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتشكيل لجنة تحقيق دولية في استخدام الاحتلال الصهيوني اسلحة محرمة دوليا خلال عدوانه على قطاع غزة.    

وعبر الاتحاد في البيان الختامي للاجتماع الرابع لمجلس الأمناء المنعقد في الدوحة مساء أمس الأحد عن "بالغ أسفه و استنكاره وتنديده بالموقف المتخاذل لكثير من الدول الذي لم يرق إلى مستوى المسؤولية" التي يحتمها الضمير الإنساني قبل الواجب الأخوي والجوار.

ودعا الاتحاد إلى الكشف عن الأسلحة الإجرامية لحرق وتبخير الأجساد لإخفاء الجريمة التي استعملها جيش الاحتلال الصهيوني بغزة.

كما دعا إلى تفعيل القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية "في ملاحقة المجرمين الصهاينة", مطالبا ب"ضرورة استمرار البذل وتقديم العون للشعب الفلسطيني في ظل استمرار هذا العدوان الوحشي".

و كانت السلطات الصحية الفلسطينية أعلنت في وقت سابق اليوم الاثنين, عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023, إلى 44.466 شهيدا و105.358 جريحا.

كلـمات مفتـاحيــة :
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يطالب بتحقيق دولي في استخدام الاحتلال الصهيوني اسلحة محرمة دوليا في غزة
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 ديسمبر 2024 16:29     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

بورصة الجزائر: سحب صفة ماسك حسابات وحافظ سندات مؤهل من بنك "بي إن بي باريبا الجزائر"

25.09.21

ابراهيم غالي: أي حل لا يحترم إرادة الشعب الصحراوي هو "أمر مرفوض جملة وتفصيلا"

25.09.21

انضمام الجزائر كعضو ملاحظ إلى الآيبا: برلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي يهنئ المجلس…

25.09.21

بريطانيا و كندا وأستراليا تعترف رسميا بدولة فلسطين

25.09.21

منظمات الأسرة الثورية تشيد بالعناية التي يوليها رئيس الجمهورية للتاريخ والذاكرة الوطنية

25.09.21

الدخول الجامعي 2026/2025: قرابة مليوني طالب يلتحقون غدا الاثنين بالمؤسسات الجامعية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق