فلسطين: عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

  الإثنين, 02 ديسمبر 2024
القدس المحتلة  - اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة, يوم الاثنين, باحات المسجد الأقصى المبارك بدعم من قوات الاحتلال الصهيوني, حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة, عن مصادر محلية, بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية.

ومنذ بدء العدوان الصهيوني الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية, في السابع من أكتوبر 2023, شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة.

ويتعرض الأقصى يوميا, عدا الجمعة والسبت, لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال, على فترتين صباحية ومسائية, في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى وتقسيمه زمانيا.

