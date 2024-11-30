تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا باستمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة

وذكرت تقارير اعلامية أن الآلاف من الاشخاص شاركوا في تظاهرات نظمت في العاصمة الفرنسية باريس, والعاصمة الألمانية برلين, والعاصمة التشيلية سانتياغو, والعاصمة الهولندية أمستردام والعاصمة الدنماركية كوبنهاغن, ومدينة مأرب اليمنية واسطنبول التركية وروما الإيطالية ومانشستر البريطانية و لندن, دعما للشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.
ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.
ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة التي خلفت منذ السابع من أكتوبر 2023 و حتى اليوم, 44 ألفا و382 شهيدا, بالإضافة إلى 105 آلاف و142 مصابا, أغلبيتهم من الأطفال والنساء, حسب ما أفادت به السلطات الصحية الفلسطينية في حصيلة تبقى غير نهائية.