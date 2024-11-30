غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين منذ بداية حرب الإبادة على القطاع إلى 191 إعلاميا

 غزة - أعلنت السلطات الفلسطينية في غزة, اليوم السبت, عن ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين إلى 191 صحفيا وصحفية, منذ بداية العدوان الصهيوني على القطاع في السابع أكتوبر 2023 .

و أفاد المكتب الإعلامي للسلطات, في بيان له, بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 191 صحفيا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة, وذلك بعد ارتقاء الصحفي ممدوح إبراهيم قنيطة الذي كان يعمل محررا بقناة الأقصى الفضائية.

و أدان المكتب  بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الصهيوني للصحفيين الفلسطينيين, محملا قوات الاحتلال كامل المسؤولية عن ارتكاب هذه الجريمة النكراء و مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

ويتعمد الاحتلال الصهيوني قتل الصحفيين واستهداف عائلاتهم, في محاولة لطمس الحقيقة وعرقلة إيصال الأخبار و المعلومات إلى الرأي العام العالمي حول حقيقة ما يجري في الميدان من جرائم حرب و إبادة جماعية .

ومنذ 7 أكتوبر 2023,  تواصل قوات الاحتلال عدوانها المدمر على قطاع غزة مخلفة أكثر من  44 ألفا و382 شهيدا, أغلبيتهم من الأطفال والنساء, حسب ما أفادت السلطات الصحية الفلسطينية, بالإضافة إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنى التحتية والممتلكات و نزوج أكثر من 1.9 مليون فلسطيني, بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

