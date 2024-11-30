العدوان الصهيوني على غزة : 70% من الشهداء من النساء والأطفال

وأوضح لازاريني, في رسالة نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي, أن "العدوان الصهيوني المستمر في شمال غزة على مدار الأسابيع السبعة الماضية أدى إلى نزوح 130 ألف شخص".
وأضاف ذات المسؤول "تجبر النساء على الانفصال عن الرجال والسير مع أطفالهن, وهن يلجأن إلى منازل مهجورة أو عيادات ومتاجر مدمرة, وبعضهن يضطررن للنوم في العراء حيث يواجهن الخوف ويتعرضن لسوء المعاملة والأمراض".
وأشار إلى أن "هناك حوالي 50000 امرأة حامل, في قطاع غزة, ومن المتوقع ولادة 4000 طفل الشهر المقبل, وتعاني النساء الحوامل والمرضعات من ضعف في جهاز المناعة ويكافحن من أجل البقاء على قيد الحياة وسط أكوام من القمامة ومياه الصرف الصحي".
وجدد المسؤول الأممي دعوته إلى وقف إطلاق النار قائلا : "حان الوقت لوقف إطلاق النار من أجل النساء والفتيات, كما حان الوقت لتدفق الإمدادات بشكل منتظم ومستمر, بما في ذلك مواد النظافة الصحية المنقذة للحياة".
وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها على قطاع غزة, برا وبحرا وجوا, منذ السابع من أكتوبر 2023, ما أسفر عن استشهاد 44.363 مواطنا, أغلبيتهم من النساء والأطفال, وإصابة 105.070 آخرين, في حصيلة غير نهائية, إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.