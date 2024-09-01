استراليا: تواصل التظاهرات للأسبوع الـ47 في سيدني تنديدا بجرائم الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني

  أدرج يـوم : الأحد, 01 سبتمبر 2024 13:47

سيدني - شهدت العاصمة الأسترالية سيدني تظاهرة حاشدة، للأسبوع الـ 47 على التوالي، تنديدا بجرائم الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، طالب خلالها المتظاهرون بضرورة وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة وإنهاء الاحتلال ومحاسبة مجرميه.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), أن آلاف المشاركين في التظاهرة, حملوا الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بجرائم الاحتلال الصهيوني, مطالبين بضرورة وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة وإنهاء الاحتلال ومحاسبة قادته على جرائمهم.

وقال نائب أمين سر حركة "فتح" في أستراليا، بشير صوالحة، أن "استمرار الاحتجاجات تأكيد على رفض شعوب العالم لهذه الجرائم، وتأييدها لحق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وأمان، مثل أي شعب آخر".

وأضاف أن هذه المظاهرات، تأتي تنديدا بالحرب الهمجية التي يشنها جيش الاحتلال على غزة والضفة الغربية، والتي أسفرت عن سقوط الآلاف من الضحايا وتدمير البنية التحتية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023, تشهد سيدني مظاهرات أسبوعية تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالاعتداءات الصهيونية المستمرة على غزة والضفة الغربية.

وتعد مظاهرات سيدني جزءا من حركة تضامن عالمية واسعة، حيث يتوافد المشاركون من مختلف الأعمار والخلفيات للتعبير عن غضبهم ورفضهم للممارسات الصهيونية الوحشية.

استراليا: تواصل التظاهرات للأسبوع الـ47 في سيدني تنديدا بجرائم الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني
