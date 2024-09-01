العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 40738 شهيدا

العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 40738 شهيدا

غزة - أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية، يوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع أكتوبر 2023 , إلى 40738 شهيدا و94154 مصابا.

وأوضحت ذات المصادر، أن قوات الاحتلال "ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع أسفرت عن استشهاد 47 مواطنا وإصابة 94 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية" مشيرة إلى أن أغلبية الشهداء والمصابين من الأطفال والنساء.

وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 94154 منذ بدء العدوان الصهيوني، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى استشهاد 40691 شهيدا وإصابة 94060 آخرين، جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والذي خلف كارثة إنسانية غير مسبوقة وتسبب بنزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع، وهو ما يعادل 9ر1 مليون شخص.

