الاحتلال الصهيوني يعتقل 36 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة

  أدرج يـوم : الأحد, 01 سبتمبر 2024 12:15     الفئـة : دولــي

رام الله (فلسطين المحتلة) - اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأحد, 36 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم صحفية وأربع طالبات من الخليل، إضافة إلى أسرى سابقين، وقد تركزت الاعتقالات في محافظة الخليل.

وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك، إن عدد المعتقلين منذ بدء "العملية العسكرية" التي أعلن عنها الاحتلال في الضفة الغربية ارتفع لنحو 110 معتقل وهذه الحصيلة تشمل الحالات التي تم التأكد منها مع استمرار العملية العسكرية في محافظة جنين، والاقتحام المستمر في محافظة الخليل.

وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و400 مواطن من الضفة، بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن حملات الاعتقال هذه تشكل أبرز السياسات الثابتة والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، بهدف تقويض أي حالة مواجهة متصاعدة، كما أنها من أبرز أدوات سياسة العقاب الجماعي التي تشكل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين.

