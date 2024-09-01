الأردن يدين استمرار الهجمات الصهيونية العدوانية الممنهجة على الفلسطينيين ومدنهم

عمان - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية ب"أشد العبارات" استمرار الهجمات العدوانية الممنهجة على الفلسطينيين ومدنهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتدمير الهمجي المتعمد للبنى التحتية الفلسطينية في مدن شمال الضفة الغربية، مشددة على أن "الانتهاكات الصهيونية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني لا يجوز أن تمر دون رادع دولي".

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، - في بيان - أن الكيان الصهيوني "يمعن في انتهاكاته واعتداءاته على الفلسطينيين، في ظل استمرار حربه العدوانية على قطاع غزة وبالتزامن مع حملة التحريض المتواصل التي يمارسها المسؤولون الصهاينة، والتي تكرس احتلال الأراضي الفلسطينية عبر التوسع في بناء المستوطنات وشرعنتها، بما ينذر بمزيد من التدهور وتوسيع الصراع"، مشيرا إلى أن استمرار الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، هو "أساس الشر وزواله متطلب لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكد القضاة أن الممارسات الصهيونية "الرامية إلى فرض وقائع جديدة تكرس الاحتلال وتحرض على الفلسطينيين مرفوضة ومدانة وتستوجب إيقاع عقوبات دولية على مطلقيها".

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة الأردنية على ضرورة تحرك المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات الصهيونية ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والعمل على نحو جاد لتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس.